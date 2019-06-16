Всероссийский Тургеневский праздник состоится в орловском заповеднике «Спасское-Лутовиново»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-16T12:49:59+03:00

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Всероссийский Тургеневский праздник «Дворянских гнёзд заветные аллеи» состоится в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». На мероприятие гости съедутся 29 июня.

Праздник распахнет свои двери ровно к полудню. Любителям Тургенева выпадет возможность услышать выступления оркестра русских народных инструментов «Тула» из Тульской областной филармонии имени Михайловского под руководством главного дирижера Владимира Аленичева.

С 13 часов праздничную программу продолжит музыкально-литературная композиция «Времена года» по очерку Тургенева «Лес и степь». С партией сопрано выступил Александра Сафонова, за фортепиано будет лауреат международных конкурсов Владимир Иванов-Ракиевский.

В 14 часов детская театрально-музыкальная студия национального искусства «Карнавальная Мозаика» представит постановку «И вот он. Бежин луг» по мотивам рассказа великого писателя. Часом позже стартует концерт Московского Камерного оркестра «BELCANTO» под руководством Cергея Поспелова. Продолжится праздник выступлением народного артиста России Олега Погудина «Русский романс».

ИСТОЧНИК KP.RU