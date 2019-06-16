СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-16T12:46:12+03:00

Жители Орла зажгут свечи в День памяти и скорби Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Жители Орла зажгут свечи в День памяти и скорби. Молодежная акция состоится 22 июня у стелы воинской славы на бульваре Победы в Орле.

Свечи, как символ скорби и памяти о миллионах погибших в кровопролитной войне, участники зажгут на пьедестале стелы. Приносить свои свечи не нужно. Их на мероприятии раздадут организаторы.

Почтить память тех, кто встал на защиту своей страны в трагических событиях 1941 года, приглашаются все желающие.

Начало акции в 10 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU