Жители Орла зажгут свечи в День памяти и скорби
Молодежная акция состоится 22 июня у стелы на бульваре Победы
Жители Орла зажгут свечи в День памяти и скорбиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жители Орла зажгут свечи в День памяти и скорби. Молодежная акция состоится 22 июня у стелы воинской славы на бульваре Победы в Орле.
Свечи, как символ скорби и памяти о миллионах погибших в кровопролитной войне, участники зажгут на пьедестале стелы. Приносить свои свечи не нужно. Их на мероприятии раздадут организаторы.
Почтить память тех, кто встал на защиту своей страны в трагических событиях 1941 года, приглашаются все желающие.
Начало акции в 10 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU