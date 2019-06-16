2019-06-16T12:35:14+03:00
Общество

Летом в Северном районе Орла в экологические отряды трудоустроят 140 подростков

Они будут выполнять работы по уборке территорий, не охваченных регулярной работой дворников
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Летом в Северном районе Орла в экологические отряды трудоустроят 140 подростковЛетом в Северном районе Орла в экологические отряды трудоустроят 140 подростковФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Летом в Северном районе Орла в экологические отряды трудоустроят 140 подростков. Детей от 14 до 18 лет будут привлекать к работе строго по трудовому законодательству. Согласно ему, продолжительность трудового дня в отрядах будет не более 2,5 часов в день.

Подросткам будет выплачиваться 3384 рубля зарплатой. Еще полторы тысяч рублей добавит Центр занятости. Кроме того, членам экологических отрядов оформят трудовые книжки. Так детям будет засчитываться трудовой стаж.

Экологические отряды будут убирать от бытового мусора скверы, парки, улицы города и другие территории, не охваченные регулярной работой дворников. Стоит отметить, что несовершеннолетние не могут выполнять работы по опиловке кустарников и деревьев, а также связанные с химическими веществами и соединениями, вызывающими аллергические заболевания.

Что касается вопросов безопасности в организации труда, каждый отряд будет направляться на работу под контролем старшего по отряду. В экипировку обязательно входит светоотражающий жилет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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