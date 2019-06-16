2019-06-16T12:32:26+03:00
Происшествия

В орловской глубинке неизвестный взломал чужой дом и вынес имущество

Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В орловской глубинке неизвестный взломал чужой дом и вынес имуществоВ орловской глубинке неизвестный взломал чужой дом и вынес имуществоФото: Архив "КП"
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В Свердловском районе неизвестный взломал чужой дом и вынес имущество. С заявлением о пропаже в полицию обратился 59-летний владелец жилища. Мужчина рассказал, что долгое время отсутствовал. После приезда он обнаружил, что замок сломан, а дверь в дом открыта. Пропали телевизор, рыболовные принадлежности и металлические изделия. Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к краже может был причастен 33-летний местный житель, который проживает неподалеку. Ночью мужчина подогнал к дому автомобиль и погрузил вещи туда. Похищенное он продал.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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