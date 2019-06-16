2019-06-16T12:30:04+03:00
Общество

Личный прием 18 и 19 июня проведет руководитель орловского следственного управления

Анатолий Щуров рассмотрит вопросы нарушения социальных прав
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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Личный прием 18 и 19 июня проведет руководитель орловского следственного управления. Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров рассмотрит вопросы нарушения социальных прав.

Прием пройдет в аппарате следственного управления по адресу: улица Комсомольская, 231. Для участия необходима предварительная запись по телефонам: 8 (4862) 59-19-63, 8-920-287-23-55.

Желающим обратиться на личный прием необходимо иметь при себе паспорт. Обращения также можно направить через «Интернет-приемную» на официальном сайте управления, приемную руководителя следственного управления в социальной сети «Вконтакте», а также по «Телефону доверия»: 8 (4862) 73-29-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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