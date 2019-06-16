Мэр пообещал разобраться с затоплением подвала в доме № 5 по улице Орловских Партизан

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-16T12:23:51+03:00

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Мэр Орла Василий Новиков пообещал разобраться с затоплением подвала в доме № 5 по улице Орловских Партизан. Очередная жалоба на управляющую компанию поступила от собственников. Дело в том, что из-за неполадок с коммуникациями подвал время от времени затапливает. Там затхлый запах и постоянная сырость.

По словам жильцов, УК ЖЭУ № 12 приезжает и прочищает коммуникации. Однако через пару недель ситуация снова повторяется. Собственники говорят о том, что ЖЭУ винит во всем «Орелводоканал», те, в свою очередь, ЖЭУ.

Чтобы разобраться, Василий Новиков выехал на место и пригласил представителей ЖЭУ № 12 и «Орелводоканала». После долгих споров, решение проблемы удалось найти.

- Более 20 лет жители просят разобраться с коммуникациями в подвале и найти правильное инженерное решение. Из-за плохого обслуживания подвальных помещений, дома разрушаются. К сожалению, в нашем городе уже есть такие примеры, - отметил мэр.

В ближайшее время Василий Новиков планирует собрать совещание с руководителями УК и «Орелводоканала» и совместно разработать предложения по улучшению работы в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU