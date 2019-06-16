На орловской дороге иномарка врезалась в плиту и опрокинулась

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-16T10:57:19+03:00

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В Орловской области двое пострадали в ДТП, случившемся накануне, 15 июня. Иномарка врезалась в бетонную плиту и опрокинулась.

По предварительной информации, которую озвучили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, примерно в девять вечера субботы 37-летний водитель за рулем автомобиля "Сан-Йонг" ехал по автодороге "Змиевка-Красная Рыбница" Свердловского района. В какой-то момент он потерял контроль над машиной. Иномарка влетела в препятствие, а после столкновения перевернулась. Сам водитель и его пассажир - 35-летеяя женщина - госпитализированы с травмами.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU