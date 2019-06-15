Глава орловского СК провел оперативное совещание

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-15T10:11:09+03:00

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Глава орловского СК, генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, провел оперативное совещание в пятницу, 14 июня. Его темой стали вопросы противодействия налоговой преступности.

Анатолий Щуров отметил, что расследование налоговых преступлений - на постоянном контроле в аппарате следственно управления. Руководитель следственного управления обозначил стабильный уровень выявления в Орловской области налоговых махинаций, значительное увеличение объемов поступающих в казну платежей.

По информации Анатолия Щурова, за 5 месяцев 2019 года в производстве было 18 уголовных дел о налоговых преступлениях. В ходе предварительного следствия и доследственных проверок удалось возместить более 170 миллионов рублей.

- В ходе оперативного совещания были заслушаны два уголовных дела о налоговых преступлениях, находящихся в производстве следователей следственного управления, по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Стройэнерго» на сумму более 16 миллионов рублей, ООО «ТГА-Запад» на сумму более 11 миллионов рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По итогам совещания руководитель орловского следственного управления дал сотрудникам указания о проведении следственных действий по рассматриваемым уголовным делам и обозначил сроки их исполнения. Ход расследования этих дел Анатолий Щуров будет контролировать лично.

ИСТОЧНИК KP.RU