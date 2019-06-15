В Орловской области завершилась пионерская военно-патриотическая игра «Зарница»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-15T10:09:09+03:00

Победителем в ней стала команда Покровского района

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В Орловской области завершилась пионерская военно-патриотическая игра среди учащихся школ «Зарница». Соревнования прошли на базе Полевого Учебного Центра Академии ФСО России.

- Программа игр состояла из 13 конкурсных испытаний интеллектуально-этической, гражданско-патриотической, военно-прикладной, творческой направленности: «Гражданином быть обязан!», «История Отечества», «Безопасность на улицах и дорогах», Строевой смотр, «Военно-техническая эстафета», «Разведка боем», «Огневой рубеж», «Равнение на знамёна», «Быстрее. Выше. Сильнее», «Комплекс вольных упражнений № 1 и № 2», конкурс патриотической песни, конкурс командиров, конкурс «Меткий стрелок», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

По итогам двух дней соревнований победителем стала команда Покровского района. Второе место заняла команда Верховского района. На третьем месте - отряд юнармейцев Кромского района.

ИСТОЧНИК KP.RU