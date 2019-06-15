2019-06-15T10:06:21+03:00
Общество

В краеведческом музее активисты провели обзорную экскурсию для орловских учащихся

Акцию приурочили к празднованию Дня России
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В краеведческом музее активисты провели обзорную экскурсию для орловских учащихся. Акцию «Идем в музей» общественники приурочили к празднованию Дня России.

Экскурсия началась в зале с экспонатами, связанными с историей Орловской области до момента образования древнерусского государства. Затем ребят познакомили с периодом основания города Орла и показали макет крепости, основанной Иваном Грозным в 1566 году на пересечении рек Оки и Орлика. Также в ходе экскурсии молодежь узнала и об указе императрицы Екатерины II, по которому была образована Орловская губерния. Кроме того, орловцы познакомились с фрагментом диорамы художника Андрея Курнакова, который посвящен прорыву немецко-фашистской обороны у деревни Вяжи Новосильского района 12 июля 1943 года.

- Мы уделяем много внимания патриотическому воспитанию молодежи. Немаловажную роль в этой работе играет знание исторического прошлого малой родины. Вещи и экспонаты, относящиеся к истории родного края разных периодов истории, возможно увидеть только в краеведческих музеях. Подобную практику мы продолжим и в будущем, - рассказали «КП» общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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