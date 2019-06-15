2019-06-15T10:04:11+03:00
Общество

С профессиональным праздником в Орле поздравили медработников

Лучших из лучших наградили ведомственными наградами и почетными грамотами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиФото пресс-службы Губернатора Орловской области
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С профессиональным праздником в Орле поздравили медработников. На торжественном мероприятии по этому случаю подвели итоги минувшего года в сфере здравоохранения.

Было отмечено, что в Орловской области заработал проект «Бережливая поликлиника», продолжается обновление материально-технической базы региональных медучреждений. Передовым оборудованием оснащен новый корпус Перинатального центра НКМЦ имени Круглой. В областной клинической больнице работают 10 новых аппаратов диализа и закуплен современный аппарат МРТ.

Кроме того, высоким достижением назвали и то, что орловские врачи стали проводить всё больше уникальных операций. На базе Плещеевской больницы открылось отделение паллиативной медицины. Были закуплены 10 передвижных медицинских комплексов и один передвижной рентгено-маммографический комплекс. Увеличен автопарк учреждений здравоохранения.

Не забыли участники встречи и о планах на текущий год. Так, в 2019-м планируется построить 8 фельдшерско-акушерских пунктов, а также решить проблему дефицита медицинских кадров, преимущественно в сельской местности.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения работников сферы здравоохранения. Лучших из лучших в Орловской области наградили ведомственными наградами, Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Орловской области. Завершилось торжество концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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