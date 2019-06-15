Через неделю в Орле состоится «Бал медалистов»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-15T09:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Через неделю, 21 июня, в Орле состоится «Бал медалистов». В торжестве примут участие выпускники-медалисты, лучшие учащиеся школ города и области, представители власти и бизнеса, ректоры вузов, почетные гости.

Мероприятие пройдет в аграрном университете имени Парахина с 15 часов на на площадке перед центральным входом. Участников будет ждать развлекательная программа с сюрпризами и памятными сувенирами.

- Кроме того, в рамках «Бала медалистов» запланирован круглый стол «Талантливые дети – будущее родной Орловщины» с участием победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, представлявшие Орловскую область на заключительном этапе олимпиады в 2019 году. К обсуждению приглашены призеры конкурса юных чтецов «Живая классика», а также талантливые педагоги, подготовившие победителей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU