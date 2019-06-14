Проект орловской студентки о развитии ягодоводства признан лучшим в стране

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-14T17:35:33+03:00

Девушка представила план по поддержке отечественной продукции и по решению проблем импортозамещения

Изменить размер текста: A A

В Петербурге торжественно наградили победителей шестнадцатого Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Мероприятие прошло 8 июня в рамках международного экономического форума.

Участвовали в конкурсе более 34 тысяч активных россиян. В число победителей вошла Юлия Прошина, студентка Орловского государственного аграрного университета имени Парахина.

- В рамках государственной программы «Начинающий фермер» она успешно представила бизнес-проект эффективного развития ягодоводства, ориентированного на поддержку продукции отечественного производителя и решение проблем импортозамещения, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU