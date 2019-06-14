На Орловщине пройдет спортивный фестиваль для аграриев
На Орловщине пройдет спортивный фестиваль для работников агропромышленного комплекса. Он состоится 23 июня в Покровском районе в урочище «Верочкина роща» в рамках «Аграрной недели – 2019».
Соревнования пройдут по таким видам спорта, как армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, соревнования «Спортивная семья», силовое троеборье, соревнования дояров, косарей, соревнование механизаторов. Участвовать в состязаниях будут более 600 человек.
Судить участников спортивного фестиваля будет декан академии физической культуры и спорта ОГУ имени Тургенева Валерий Бойко. В день мероприятия для гостей будет организована концертная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU