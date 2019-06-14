На Орловщине пройдет спортивный фестиваль для аграриев

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-14T16:40:08+03:00

Он состоится 23 июня в Покровском районе в рамках «Аграрной недели – 2019»

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На Орловщине пройдет спортивный фестиваль для работников агропромышленного комплекса. Он состоится 23 июня в Покровском районе в урочище «Верочкина роща» в рамках «Аграрной недели – 2019».

Соревнования пройдут по таким видам спорта, как армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, соревнования «Спортивная семья», силовое троеборье, соревнования дояров, косарей, соревнование механизаторов. Участвовать в состязаниях будут более 600 человек.

Судить участников спортивного фестиваля будет декан академии физической культуры и спорта ОГУ имени Тургенева Валерий Бойко. В день мероприятия для гостей будет организована концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU