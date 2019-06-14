2019-06-14T15:39:04+03:00
Общество

Новый перевозчик в Железнодорожном районе Орла получил отсрочку для установки мусорных контейнеров

Чтобы наладить работу с вывозом твердых коммунальных отходов, организация попросила еще неделю
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Новый перевозчик в Железнодорожном районе Орла получил отсрочку для установки мусорных контейнеровНовый перевозчик в Железнодорожном районе Орла получил отсрочку для установки мусорных контейнеровФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Новый перевозчик ООО «Экологистика» в Железнодорожном районе Орла получил отсрочку для установки мусорных контейнеров. Чтобы наладить работу с вывозом твердых коммунальных отходов, организация попросила у местных властей еще неделю.

Глава района Юрий Тарасов пояснил, что только на частный сектор приходится 75 контейнерных площадок. Это больше чем в других районах города вместе взятых. По его словам, новый перевозчик обеспечен техникой с запасом и уже сейчас завозит свои бункеры и контейнеры.

Стоит отметить, что власти также проработают вопрос выбора мест для установки малогабаритных контейнеров по маршрутам сбора коммунальных отходов. Это касается тех мест, где уборка мусора осуществляется по графику «с земли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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