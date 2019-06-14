2019-06-14T15:12:20+03:00
Происшествия

В Орле без вести пропал 75-летний мужчина

Пенсионер ушел из дома и не вернулся
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле без вести пропал 75-летний мужчина. Уроженец Башкирии, но зарегистрированный здесь, Лаврухин Михаил Ефимович еще 17 августа 2018 года ушел из дома и не вернулся.

- Около 18:45 ушел из дома по месту фактического проживания в селе Селихово по улице Зеленой, 4 в сторону кладбища Знаменского района. До настоящего времени его местонахождение не известно. При себе документов не имеет. Страдает потерей памяти, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Приметы Михаила Ефимовича: на вид 70-75 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие седые, густые черные брови.

Особые приметы: на животе татуировка в виде кота с бутылкой, на шее серебряная цепочка с крестиком.

Был одет: в светло-голубую футболку с белыми полосками, бежевые брюки с темными пятнами, резиновые синие шлепанцы.

Мужчина зарегистрирован по адресу: город Орел, улица Сурена Шаумяна, 28, квартира 67.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (4862) 54-20-03, 8-910-263-37-35, 8-920-811-55-5, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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