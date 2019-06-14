В Орле на площади Ленина начали оборудовать площадку для пляжного волейбола
Первая игра в самом центре города пройдет уже 20 июня
В Орле на площади Ленина начали оборудовать площадку для пляжного волейболаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле на площади Ленина начали оборудовать площадку для пляжного волейбола. Первая игра соревнований в самом центре города пройдет уже на следующей неделе, 20 июня.
На средства спонсоров здесь, на пляжном стадионе, согласно программе, оборудуют тремя кортами, зоной разминки, раздевалками с душевыми кабинами и трибунами для зрителей. Наряду с официальными турнирами на площадке проведут мастер-классы, любительские соревнования и тренировки спортивных школ. Кроме того, ожидается приезд Сергея Тетюхина, олимпийского чемпиона, и волейболистов сборной России.
Соревнования продлятся до конца июля.
ИСТОЧНИК KP.RU