Жителям улицы Пархоменко в Орле власти пообещали установить мусорные контейнеры

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-14T14:03:57+03:00

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Власти Орла совместно с УК «Зеленая роща» и перевозчиком ООО «ЭкоТранс» 13 июня провели встречу с жителями улицы Пархоменко. Вопрос на повестке дня оставался прежним - обустройство контейнерных площадок.

Дело в том, что собственники окраинных домов перевели свои дачные участки в индивидуальное жилищное строительство. Тем временем сама улица находится на территории нескольких садоводческих некоммерческих товариществ. А возможный подъезд для мусоровозов проходит через гаражный кооператив.

Сейчас на улице Пархоменко уже организован почасовой вывоз отходов в районе домов № 10 и № 28. Однако этих двух участков все равно недостаточно. Жителям центральной части улицы и собственникам СНТ перевозить отходы по-прежнему неудобно.

Ранее комиссия приняла решение о необходимости установки еще двух контейнеров. Сделать это возможно в районе дома № 91. После чего здесь в рамках программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок на территории Орла в 2019-2021 годах» оборудуют площадку.

- Одновременно решается вопрос заключения договора прилегающих к улице Пархоменко СНТ и ПГК с ИЖС. В связи с этим собственниками будут проведены встречи 15 и 23 июня для согласования мест размещения контейнеров. При положительном решении данной ситуации в районе дома № 91 для всех участников будут установлены контейнеры, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU