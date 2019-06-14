2019-06-14T13:34:23+03:00
Общество

ЕГЭ по математике орловские выпускники сдали лучше старшеклассников прошлого года

Хорошие и отличные результаты получили 85 % одиннадцатиклассников
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орловской области стали известны результаты ЕГЭ по первым предметам. Речь идет о литературе, географии и математике базового уровня. Эти три экзамена учащиеся 11-ых классов сдавали 27 и 29 мая.

- В этом году в регионе отсутствуют отрицательные результаты на экзамене по географии, вдвое сократилось число не преодолевших минимальный порог по литературе, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Стоит отметить, что ЕГЭ по математике орловские выпускники сдали лучше старшеклассников прошлого года. Хорошие и отличные результаты получили 85 % одиннадцатиклассников, неудовлетворительный результат – у 1,72 % учеников. Результаты по математике учащиеся старших классов могут пересдать в резервный день, результаты по литературе – только в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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