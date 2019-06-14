2019-06-14T12:59:45+03:00
Происшествия

С поличным в орловской глубинке задержали похитителей металлических изделий

Украденное двое мужчин намеревались перевезти на автомобиле и микроавтобусе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С поличным в орловской глубинке задержали похитителей металлических изделийС поличным в орловской глубинке задержали похитителей металлических изделийФото: Архив "КП"
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С поличным в орловской глубинке задержали похитителей металлических изделий. Оперативная информация о краже поступила полицейским из деревни Бречка Покровского района. Выехав на место, стражи порядка задержали двоих мужчин, 52 и 47 лет. Украденное они намеревались перевезти на автомобиле и микроавтобусе.

Само имущество находилось в постройке на участке у 29-летней женщины. Металлические детали ее мужчины демонтировали и увезли, чтобы сбыть в пункте приема лома. Узнав о краже своего имущества владелица написала заявление в полицию.

- В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие. Похищенное изъято, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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