Под Орлом в кювет слетела «Деу Нексия»
Пассажирка автомобиля получила травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на автодороге «Мелихово-Новогнездилово» в Сосковском районе Орловской области случилось в четверг днем, 13 июня. 63-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» на небезопасной скорости движения не справился с управлением. Машина слетела в правый кювет.
- В результате пассажирка заднего сидения получила травмы. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Сосковскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четверо получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU