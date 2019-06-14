2019-06-14T12:06:33+03:00
Происшествия

Под Орлом в кювет слетела «Деу Нексия»

Пассажирка автомобиля получила травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на автодороге «Мелихово-Новогнездилово» в Сосковском районе Орловской области случилось в четверг днем, 13 июня. 63-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» на небезопасной скорости движения не справился с управлением. Машина слетела в правый кювет.

- В результате пассажирка заднего сидения получила травмы. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Сосковскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четверо получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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