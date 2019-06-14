СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-14T11:36:56+03:00

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Как избежать несчастных случаев с участием детей рассказали орловцам полицейские и общественники. Напомнить родителям о мерах предосторожности стражи порядка с профилактическими памятками вышли на улицы Орла.

- Такому мероприятию поспособствовала жаркая погода. Ведь многие, чтобы проветрить помещения, открывают настежь окна, подвергая тем самым опасности малолетних детей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На улицах города специалисты рассказывали встреченным родителям о том, как обеспечить безопасность детей дома. Сотрудники раздали прохожим специально разработанные МВД России памятки. В них рассказывается, как избежать несчастных случаев.

Особое внимание участники мероприятия уделили родителям, чьи малыши скоро станут более самостоятельными. Согласно статистике, именно они находятся в группе риска. Основные правила безопасного поведения также напомнили и детям постарше. Подобные мероприятия полицейские будут продолжать на протяжении всего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU