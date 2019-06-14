Как избежать несчастных случаев с участием детей рассказали орловцам полицейские
Как избежать несчастных случаев с участием детей рассказали орловцам полицейские и общественники. Напомнить родителям о мерах предосторожности стражи порядка с профилактическими памятками вышли на улицы Орла.
- Такому мероприятию поспособствовала жаркая погода. Ведь многие, чтобы проветрить помещения, открывают настежь окна, подвергая тем самым опасности малолетних детей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На улицах города специалисты рассказывали встреченным родителям о том, как обеспечить безопасность детей дома. Сотрудники раздали прохожим специально разработанные МВД России памятки. В них рассказывается, как избежать несчастных случаев.
Особое внимание участники мероприятия уделили родителям, чьи малыши скоро станут более самостоятельными. Согласно статистике, именно они находятся в группе риска. Основные правила безопасного поведения также напомнили и детям постарше. Подобные мероприятия полицейские будут продолжать на протяжении всего лета.
ИСТОЧНИК KP.RU