2019-06-14T11:36:56+03:00
Общество

Как избежать несчастных случаев с участием детей рассказали орловцам полицейские

Напомнить родителям о мерах предосторожности стражи порядка вышли на улицы города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Как избежать несчастных случаев с участием детей рассказали орловцам полицейские и общественники. Напомнить родителям о мерах предосторожности стражи порядка с профилактическими памятками вышли на улицы Орла.

- Такому мероприятию поспособствовала жаркая погода. Ведь многие, чтобы проветрить помещения, открывают настежь окна, подвергая тем самым опасности малолетних детей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На улицах города специалисты рассказывали встреченным родителям о том, как обеспечить безопасность детей дома. Сотрудники раздали прохожим специально разработанные МВД России памятки. В них рассказывается, как избежать несчастных случаев.

Особое внимание участники мероприятия уделили родителям, чьи малыши скоро станут более самостоятельными. Согласно статистике, именно они находятся в группе риска. Основные правила безопасного поведения также напомнили и детям постарше. Подобные мероприятия полицейские будут продолжать на протяжении всего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Орловщине пройдет спортивный фестиваль для аграриев
Новый перевозчик в Железнодорожном районе Орла получил отсрочку для установки мусорных контейнеров
В Орле без вести пропал 75-летний мужчина
В Орле на площади Ленина начали оборудовать площадку для пляжного волейбола
Жителям улицы Пархоменко в Орле власти пообещали установить мусорные контейнеры
ЕГЭ по математике орловские выпускники сдали лучше старшеклассников прошлого года
В Мценске две легковушки не поделили дорогу
С поличным в орловской глубинке задержали похитителей металлических изделий
Под Орлом в кювет слетела «Деу Нексия»
Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспорта
В орловском поселке Глазуновка открылась многофункциональная спортивная площадка
«Шевроле Нива» въехала в дорожный знак и перевернулась на дороге «Калуга-Орел»
На Орловщине заблокировали восемь сайтов с продажей фиктивных справок