- Мужчину предали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

С осколком 35-летний мужчина угрожал людям физической расправой. Опасного орловца остановили вовремя подоспевшие рогсгвардейцы. Пострадавших не оказалось.

Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел неподалеку от дома № 21 по Московской улице.

Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспорта Фото: Архив "КП"

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-14T11:21:15+03:00

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