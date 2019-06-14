Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспорта
Опасного мужчину остановили вовремя подоспевшие рогсгвардейцы
Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспортаФото: Архив "КП"
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Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел неподалеку от дома № 21 по Московской улице.
С осколком 35-летний мужчина угрожал людям физической расправой. Опасного орловца остановили вовремя подоспевшие рогсгвардейцы. Пострадавших не оказалось.
- Мужчину предали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU