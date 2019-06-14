СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-14T10:49:50+03:00

На ее строительство было выделено 7,4 миллионов рублей

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В орловском поселке Глазуновка открылась многофункциональная спортивная площадка. Официально свои двери новый спортивный объект распахнул 13 июня.

- Спортплощадка построена в рамках реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта». На ее строительство было выделено финансирование в сумме 7,4 миллионов рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Новая площадка выполнена на современном уровне. На объекте есть прорезиненное искусственное покрытие и разметка для занятий мини-футболом, волейболом, бадминтоном, баскетболом и другими видами спорта. Созданы условия для игр в дождь. Кроме того, для вечерних занятий есть уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU