2019-06-14T10:49:50+03:00
Общество

В орловском поселке Глазуновка открылась многофункциональная спортивная площадка

На ее строительство было выделено 7,4 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиФото пресс-службы Губернатора Орловской области
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В орловском поселке Глазуновка открылась многофункциональная спортивная площадка. Официально свои двери новый спортивный объект распахнул 13 июня.

- Спортплощадка построена в рамках реализации государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта». На ее строительство было выделено финансирование в сумме 7,4 миллионов рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Новая площадка выполнена на современном уровне. На объекте есть прорезиненное искусственное покрытие и разметка для занятий мини-футболом, волейболом, бадминтоном, баскетболом и другими видами спорта. Созданы условия для игр в дождь. Кроме того, для вечерних занятий есть уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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