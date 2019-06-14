СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-14T10:21:30+03:00

На Орловщине заблокировали восемь сайтов с продажей фиктивных справок Фото: Архив "КП"

На электронных страницах предлагалось купить медицинские документы без обращения в больницу

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На Орловщине заблокировали восемь сайтов с продажей фиктивных справок. На электронных страницах предлагалось купить медицинские документы, такие как медкнижки, справки, больничные листы без обращения в учреждения здравоохранения.

- Вход на указанные страницы являлся свободным, ознакомиться с содержанием страниц сайтов и заказать вышеуказанные документы мог любой интернет-пользователь, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

В настоящее время интернет-страницы, содержащие запрещенную к распространению информацию, заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU