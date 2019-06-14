СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-14T09:55:54+03:00

Его водитель был пьян

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На трассе под Орлом опрокинулся «Фольксваген Поло». ДТП случилось в минувший четверг, 13 июня, на автодороге «Залегощь - Верховье – Хомутово - Красная Заря».

46-летний водитель в районе 34-го километра дороги не справился с управлением. Иномарка опрокинулась. Сам водитель автомобиля был пьян.

- Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Новодеревенькоувскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четверо получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU