На трассе под Орлом опрокинулся «Фольксваген»
На трассе под Орлом опрокинулся «Фольксваген Поло». ДТП случилось в минувший четверг, 13 июня, на автодороге «Залегощь - Верховье – Хомутово - Красная Заря».
46-летний водитель в районе 34-го километра дороги не справился с управлением. Иномарка опрокинулась. Сам водитель автомобиля был пьян.
- Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Новодеревенькоувскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четверо получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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