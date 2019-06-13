Руководитель орловского следственного управления провел прием

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-13T16:53:50+03:00

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Руководитель орловского следственного управления Анатолий Щуров провел совместный прием с Уполномоченным по правам ребенка в Орловской области Владимиром Поляковым. Темой встречи стали вопросы соблюдения прав несовершеннолетних.

На прием обратились семь орловских жителей. Орловцы обозначили как личные проблемы, так и те, что касаются отдельных населенных пунктов и Орловской области в целом. Например, жители подняли вопросы закрытия малокомплектных сельских школ, предоставления семьям с детьми-инвалидами земельных участков для индивидуального строительства, а также о неисполнении судебных решений по взысканию денежных средств в пользу несовершеннолетних.

- По обращениям, требующим дополнительного изучения документов и материалов, будет проведено объективное разбирательство, о результатах которого заявителей уведомят. Не все поднятые в ходе приема вопросы находятся в компетенции следственных органов СК России и Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области. Но это не значит, что они останутся без внимания. К их решению подключатся соответствующие ведомства, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU