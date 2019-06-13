Более 400 мусорных контейнеров установили в Железнодорожном районе Орла
На еженедельном рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского 11 июня чиновники подняли вопрос о смене перевозчика твердых коммунальных отходов в Железнодорожном районе и последствиях перехода. Так, предыдущая организация ООО «Экотексити» не успела убрать свои мусорные контейнеры. Орловцы продолжают сбрасывать мусор в них.
Новым перевозчиком здесь назначено ООО «Экологистика». Как пояснил первый замдиректора УК «Зеленая роща» Алексей Козеев, сейчас в районе устанавливают другие мусорные баки. Уже сегодня размещено более 400 евроконтейнеров и 32 бункера. А предыдущему перевозчику направлено письмо с просьбой убрать свои контейнеры.
Стоит отметить, что в других районах Орла проблемы с вывозом ТКО остались. В Северном и Советском районах, например, по-прежнему актуальным остается вопрос уборки крупногабаритного мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU