2019-06-13T15:00:02+03:00
Общество

Более 400 мусорных контейнеров установили в Железнодорожном районе Орла

Новые баки появились в связи со сменой перевозчика твердых отходов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более 400 мусорных контейнеров установили в Железнодорожном районе ОрлаБолее 400 мусорных контейнеров установили в Железнодорожном районе ОрлаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На еженедельном рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского 11 июня чиновники подняли вопрос о смене перевозчика твердых коммунальных отходов в Железнодорожном районе и последствиях перехода. Так, предыдущая организация ООО «Экотексити» не успела убрать свои мусорные контейнеры. Орловцы продолжают сбрасывать мусор в них.

Новым перевозчиком здесь назначено ООО «Экологистика». Как пояснил первый замдиректора УК «Зеленая роща» Алексей Козеев, сейчас в районе устанавливают другие мусорные баки. Уже сегодня размещено более 400 евроконтейнеров и 32 бункера. А предыдущему перевозчику направлено письмо с просьбой убрать свои контейнеры.

Стоит отметить, что в других районах Орла проблемы с вывозом ТКО остались. В Северном и Советском районах, например, по-прежнему актуальным остается вопрос уборки крупногабаритного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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