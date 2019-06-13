В орловской глубинке открыли памятную доску герою войны в Чечне

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-13T14:49:46+03:00

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В Новодеревеньковском районе открыли памятную доску Алексею Потуроеву. Он был участником боевых действий в Чеченской республике. Церемония состоялась на днях возле Шатиловского лицея. Памятную доску установили на фасаде здания. Здесь когда-то учился Алексей.

- Почтить память героя приехали представители общественности, главы района, ветераны боевых действий, а также земляки и близкие Алексея, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

Алексей Потуроев служить начал в Орле во внутренних войсках, откуда добровольно отправился в Чечню. Он был сапером 101-й особой бригады оперативного назначения МВД РФ, рядовым. Погиб при защите Дома Правительства в Грозном в августе 1996 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU