В орловской глубинке открыли памятную доску герою войны в Чечне
В Новодеревеньковском районе открыли памятную доску Алексею Потуроеву. Он был участником боевых действий в Чеченской республике. Церемония состоялась на днях возле Шатиловского лицея. Памятную доску установили на фасаде здания. Здесь когда-то учился Алексей.
- Почтить память героя приехали представители общественности, главы района, ветераны боевых действий, а также земляки и близкие Алексея, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ЗНАЙ!
Алексей Потуроев служить начал в Орле во внутренних войсках, откуда добровольно отправился в Чечню. Он был сапером 101-й особой бригады оперативного назначения МВД РФ, рядовым. Погиб при защите Дома Правительства в Грозном в августе 1996 года. Посмертно награжден орденом Мужества.
ИСТОЧНИК KP.RU