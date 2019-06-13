СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-13T13:34:36+03:00

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Волонтеры-медики провели в Орле занятие по скандинавской ходьбе. Орловцам рассказали о пользе таких упражнений и показали, как правильно их выполнять. Активисты рассказали жителям Орла о полезных свойствах скандинавской ходьбы для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и дыхательной систем, а также о заболеваниях суставов, механизмах их возникновения и мерах профилактики.

- Сейчас все большую популярность набирает скандинавская ходьба. Однако не все знают ее особенности и методику. Здесь есть много нюансов, которые необходимо знать, чтобы получить максимальную пользу для своего организма. Во время занятий скандинавской ходьбой работает как минимум 90% групп мышц человека. Помимо этого, скандинавская ходьба активизирует кровообращение, - рассказали «КП» организаторы.

Было отмечено, что для более эффективного результата и отсутствия повреждений в ходе занятий скандинавской ходьбой необходимо правильно подбирать палки и выполнять все требования. Полученные на лекции знания участники закрепили на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU