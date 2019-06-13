2019-06-13T12:21:07+03:00
Общество

В День России в Орле прошел концерт патриотической песни

Авторские произведения для орловцев подготовили воины-интернационалисты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В День России в Орле прошел праздничный концерт патриотической песни. 12 июня на площадке перед МФЦ авторские произведения для орловцев подготовили воины-интернационалисты.

- В концерте приняли участие группа «Наследие», автор и исполнитель, ветеран боевых действий в Чечне Андрей Ермаков и исполнитель патриотических песен, ветеран военного конфликта в Афганистане Игорь Трощенков, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В рамках мероприятия неподалеку была установлена стена Памяти тех, кто погиб в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Кроме того, в этот день работали выставки современного оружия и оружия времен Великой Отечественной войны. Выставили организаторы и предметы военного времени, найденные во время «Вахты Памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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