Юные орловцы достойно представили регион на Всероссийском конкурсе ЮИД
Юные орловцы достойно представили регион на Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». Соревновались маленькие инспекторы в Казани.
На конкурс со всей страны съехалось более 500 лучших юных знатоков правил дорожного движения. Девчонки и мальчишки от 10 до 12 лет приехали на соревнования из 85 регионов России. В их числе участники, ставшие победителями региональных этапов конкурса.
Дети соревновались в номинациях: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Творческий конкурс». Проявить свои способности участники могли и в командном, и в личном зачете.
- Орловская команда заняла 48 место по итогам прохождения всех этапов конкурса, обосновавшись в середине рейтинговой таблицы. Участие в мероприятиях подобного масштаба придает юным орловцам дополнительный стимул в совершенствовании своих знаний и умений в области безопасности дорожного движения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU