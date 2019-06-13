2019-06-13T12:11:10+03:00
Общество

Юные орловцы достойно представили регион на Всероссийском конкурсе ЮИД

Свои способности показали девочки и мальчики из 85 регионов страны
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Юные орловцы достойно представили регион на Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». Соревновались маленькие инспекторы в Казани.

На конкурс со всей страны съехалось более 500 лучших юных знатоков правил дорожного движения. Девчонки и мальчишки от 10 до 12 лет приехали на соревнования из 85 регионов России. В их числе участники, ставшие победителями региональных этапов конкурса.

Дети соревновались в номинациях: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Творческий конкурс». Проявить свои способности участники могли и в командном, и в личном зачете.

- Орловская команда заняла 48 место по итогам прохождения всех этапов конкурса, обосновавшись в середине рейтинговой таблицы. Участие в мероприятиях подобного масштаба придает юным орловцам дополнительный стимул в совершенствовании своих знаний и умений в области безопасности дорожного движения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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