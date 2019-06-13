СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-13T10:56:53+03:00

В процессе обновления все еще четыре городские улицы

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Ремонт дорог в Орле идет по графику. Об этом сообщили чиновники 11 июня на рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского. В процессе обновления в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» все еще четыре городские улицы: Комсомольская, Московская, Северная и Кромское шоссе.

По информации Дмитрия Фролова, ИО начальника УКХ, на улице Московской бригады выполнили демонтаж и установку гранитного бортового камня, подняли до необходимого уровня асфальтового покрытия 85 колодцев, отфрезеровали более 61 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя.

На Кромском шоссе рабочие демонтировали и монтировали бордюрный камень, поребрик, произвели фрезерование, уложили выравнивающий и верхний дорожный слой. На Северной улице подрядчик выполнил только установку бордюрного камня. На улице Комсомольской бригады произведи демонтаж и монтаж бордюрного камня, отфрезеровали дорожное полотно на площади более 50 тысяч квадратных метров, уложили выравнивающий слой.

Стоит отметить, что в Орле продолжается ямочный ремонт. С 10 июня работы ведутся на улицах Генерала Родина, Матросова, Ломоносова, Старо-Московской. В финальной стадии улицы Пушкина, Фомина, Машкарина и Орловских партизан.

ИСТОЧНИК KP.RU