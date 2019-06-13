2019-06-13T10:56:53+03:00
Общество

Ремонт дорог в Орле идет по графику

В процессе обновления все еще четыре городские улицы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Ремонт дорог в Орле идет по графикуРемонт дорог в Орле идет по графикуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Ремонт дорог в Орле идет по графику. Об этом сообщили чиновники 11 июня на рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского. В процессе обновления в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» все еще четыре городские улицы: Комсомольская, Московская, Северная и Кромское шоссе.

По информации Дмитрия Фролова, ИО начальника УКХ, на улице Московской бригады выполнили демонтаж и установку гранитного бортового камня, подняли до необходимого уровня асфальтового покрытия 85 колодцев, отфрезеровали более 61 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Сейчас идет укладка выравнивающего слоя.

На Кромском шоссе рабочие демонтировали и монтировали бордюрный камень, поребрик, произвели фрезерование, уложили выравнивающий и верхний дорожный слой. На Северной улице подрядчик выполнил только установку бордюрного камня. На улице Комсомольской бригады произведи демонтаж и монтаж бордюрного камня, отфрезеровали дорожное полотно на площади более 50 тысяч квадратных метров, уложили выравнивающий слой.

Стоит отметить, что в Орле продолжается ямочный ремонт. С 10 июня работы ведутся на улицах Генерала Родина, Матросова, Ломоносова, Старо-Московской. В финальной стадии улицы Пушкина, Фомина, Машкарина и Орловских партизан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле кладбища приведут в порядок до 15 июня
Волонтеры-медики провели в Орле занятие по скандинавской ходьбе
С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей
В День России в Орле прошел концерт патриотической песни
Юные орловцы достойно представили регион на Всероссийском конкурсе ЮИД
В Орле полицейские с поличным задержали мужчину с 20 граммами «синтетики»
Орловцы соревновались в велосипедной гонке-критериум
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
Орловчанка зарезала своего сожителя в пьяном угаре
Под Орлом отечественная легковушка насмерть сбила 11-летнего мальчика
Глава Орловской области провел личный прием в День России
В Железнодорожном районе Орла может появиться детский сад
В День России на Орловщине сотрудники МЧС несут службу в режиме повышенной готовности