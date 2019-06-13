СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-13T10:15:06+03:00

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12 июня орловцы соревновались в велосипедной гонке-критериум. Соревнования среди спортсменов разных возрастов приурочили к празднованию Дня России.

В гонке приняли участие велосипедисты 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет и старше. Старт и финиш соревнований был на площади Ленина. Сам маршрут гонки-критериум пролегал через улицы Максима Горького, Красноармейскую, Салтыкова-Щедрина и площадь Ленина. Младшие велосипедисты соревновались на более урезанном маршруте, который проходил через улицы Максима Горького, Пионерскую и центральную площадь.

Победители и призеры удостоили ценными призами, грамотами и медалями. По итогам соревнований среди участников 2007-2008 года рождения золото взял Илья Ветчинин, победителем среди родившихся в 2005–2006 годах стал Никита Беликов, первым среди 2003–2004 годов рождения стал Владислав Гутовский. В категории от 17 лет и старше победил Павел Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU