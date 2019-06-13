Орловчанка зарезала своего сожителя в пьяном угаре

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-13T09:44:09+03:00

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Убийство 41-летнего жителя Орла по «горячим следам» раскрыли следователи. Трагедия случилась на днях, 11 июня, в квартире дома в Северном районе города. Там и было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемую в убийстве благодаря грамотно спланированным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям вскоре удалось задержать. Под тяжестью улик женщина созналась в преступлении. Как выяснилось, орловчанка убила своего сожителя. Женщина в пьяном угаре зарезала его ножом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемой рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU