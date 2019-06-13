2019-06-13T09:28:36+03:00
Происшествия

Под Орлом отечественная легковушка насмерть сбила 11-летнего мальчика

Трагическое ДТП случилось на автодороге «Малоархангельск-Архарово-Каменка»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом отечественная легковушка насмерть сбила 11-летнего мальчика. Трагическое ДТП случилось на автодороге «Малоархангельск-Архарово-Каменка» в среду вечером, 12 июня. 31-летняя водитель «ВАЗ 2114» наехала на пешехода в районе 4-го километра дороги, на мосту через реку Гнилуша.

- Несовершеннолетний шел вдоль проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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