2019-06-13T09:17:12+03:00
Общество

Глава Орловской области провел личный прием в День России

Большинство вопросов к Андрею Клычкову касались городского благоустройства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Глава Орловской области провел личный прием в День РоссииГлава Орловской области провел личный прием в День РоссииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Глава Орловской области провел личный прием в День России, 12 июня. Встреча губернатора с орловцами прошла в парке около здания областной администрации.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Большинство вопросов к Андрею Клычкову касались городского благоустройства, ремонта дорог, дворов и уличного освещения. Жители Орла обратились также с проблемами обманутых дольщиков, незавершенного строительства и переселения из аварийного жилья.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Общение главы региона с населением продолжалось более двух часов. По итогам встречи Губернатором были даны поручения членам регионального Правительства по решению проблем граждан, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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