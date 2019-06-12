В Железнодорожном районе Орла может появиться детский сад

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-12T10:16:59+03:00

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В Орле чиновники рассмотрели возможность строительства нового детского сада в Железнодорожном районе. На еженедельном совещании 11 июня о возможных местах для строительства сообщил первый заместитель главы городской администрации Олег Минкин. По его словам, проекты планировки района предусматривают размещение дошкольных учреждений на застроенных территориях.

Так, было выявлено пять таких площадок. Это район улицы Железнодорожной, где возможно размещение учреждения на 280 мест, переулок Поперечный на 90 мест в детском саду, улица Прядильная для учреждения до 120 мест, и улицы Фомина и 3-я Курская, где возможно строительство детского сада на 320 мест.

Олег Минкин подчеркнул, что на этих участках располагаются жилые дома. Поэтому для строительства детского сада потребуется изъять земельные участки в городскую собственность. Такой процесс, по предварительным подсчетам, обойдется в 41 миллион рублей.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил Олегу Минкину выбрать из пяти площадок одну наиболее востребованную и подготовиться к реализации национального проекта «Демография» в 2020-2024 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU