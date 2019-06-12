СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-12T09:55:48+03:00

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В День России на Орловщине сотрудники МЧС несут службу в режиме повышенной готовности. Силы спасатели концентрируют до 13 июня для оперативного реагирования на возможные ЧС.

- Организовано круглосуточное дежурство. Через единые диспетчерские службы контролируется обстановка на местах проведения праздничных и торжественных мероприятий, социально-значимых и потенциально опасных объектах и на транспортных магистралях области, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС проводят инструктажи по правилам пожарной безопасности.Требования пожарной безопасности контролируются и на местах проведения праздничных мероприятий. В целях предотвращения гибели людей на воде организовано совместное патрулирование инспекторов ГИМС, спасателей областной поисково-спасательной службы и полицейских.

На особый контроль также взяты традиционные места отдыха населения на природе и садово-дачные товарищества. На случай возникновения ЧС разработаны планы применения сил и средств, уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами.

ИСТОЧНИК KP.RU