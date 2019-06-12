Более 60 незаконно установленных баннеров демонтировали в Орле

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-12T09:34:32+03:00

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По состоянию на 10 июля в Орле демонтировали 67 незаконно установленных баннеров. Об этом на совещании в городской администрации доложила Татьяна Решетова, начальник управления муниципального имущества и землепользования.

По словам чиновницы, всего в Орле выявлено 280 незаконных щитов, 38 из них размещены на частных территориях. Некоторые рекламные агентства обязались самостоятельно убрать свои щиты. Так, в срок до 29 июня они должны убрать 139 конструкций. Как подытожила Татьяна Решетова, остается демонтировать восемь рекламных конструкций.

Напомним, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций в Орле производится за счет средств городского бюджета. В этой связи владелец щитов должен компенсировать расходы. Стоимость сноса одного составляет порядка 6 тысяч рублей. После баннеры увозят на хранение. Если в течение 30 дней собственник не забирает свои конструкции и не выплачивает долг за демонтаж, щиты переходят в городскую собственность. Согласно графику, улицы Орла от лишних щитов освободят до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU