2019-06-12T09:34:32+03:00
Общество

Более 60 незаконно установленных баннеров демонтировали в Орле

От лишних щитов улицы города освободят до 1 июля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Более 60 незаконно установленных баннеров демонтировали в ОрлеБолее 60 незаконно установленных баннеров демонтировали в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

По состоянию на 10 июля в Орле демонтировали 67 незаконно установленных баннеров. Об этом на совещании в городской администрации доложила Татьяна Решетова, начальник управления муниципального имущества и землепользования.

По словам чиновницы, всего в Орле выявлено 280 незаконных щитов, 38 из них размещены на частных территориях. Некоторые рекламные агентства обязались самостоятельно убрать свои щиты. Так, в срок до 29 июня они должны убрать 139 конструкций. Как подытожила Татьяна Решетова, остается демонтировать восемь рекламных конструкций.

Напомним, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций в Орле производится за счет средств городского бюджета. В этой связи владелец щитов должен компенсировать расходы. Стоимость сноса одного составляет порядка 6 тысяч рублей. После баннеры увозят на хранение. Если в течение 30 дней собственник не забирает свои конструкции и не выплачивает долг за демонтаж, щиты переходят в городскую собственность. Согласно графику, улицы Орла от лишних щитов освободят до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День России на Орловщине сотрудники МЧС несут службу в режиме повышенной готовности
Орел примет участие во Всероссийском театральном марафоне
В День России из Орла в село Льгов отправится колонна мотоциклистов
Кражу в сауне раскрыли в Орле полицейские
В Орле откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Галактика»
В Орловской области от пожара спасали дом на две квартиры
В Орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» квадрокоптером
Телефонный мошенник обманул орловчанку на 12 тысяч рублей
Из-за грозы под Орлом полыхала хозпостройка
Спецкран на мосту Дружба в Орле наконец смонтирован
Под Орлом заблудившихся грибников нашли спасатели
В Орле в праздничный день 12 июня троллейбусы пойдут по другим маршрутам
Орел отметит День России
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
В Орле за один рубль сдали в аренду жилой дом XIX века
Жара в Орле не спадет до конца недели
В Орле заключат под стражу 19-летнего закладчика наркотиков
До 2021 года в Орле построят четыре детских сада
Первенство по мини-футболу среди трудовых коллективов пройдет в Орле
Ход благоустройства дворов в Орле проверил «Губернаторский контроль»