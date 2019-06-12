Орел примет участие во Всероссийском театральном марафоне

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-12T09:11:43+03:00

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В начале июля Орел присоединится к Всероссийскому театральному марафону, посвященному Году театра. Напомним, это крупнейшее культурное событие стартовало во Владивостоке и завершится в Калининграде, объединив все 85 регионов России.

Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают следующему участнику символ марафона - статуэтку, изображающую древнегреческий амфитеатр с гербами всех регионов РФ.

5 июля эстафету от Тульского академического театра драмы примет Орловский академический театр имени Тургенева.

- В этот день пройдет торжественная церемония передачи символа марафона от города Тулы – городу Орлу. На базе нашего театра два дня будут работать наши коллеги из Тульского драматического театра. Затем уже Орел в лице Орловского театра кукол передаст эстафету Липецку, - рассказала «КП» Елена Казакова, директор Орловского академического театра Тургенева.

В рамках марафона тульская театральная труппа покажет три спектакля – лирическую комедию «Земля Эльзы», моноспектакль «Заповедник» и трагикомедию «33 счастья».

ИСТОЧНИК KP.RU