В День России из Орла в село Льгов отправится колонна мотоциклистов
Водители двухколесных помогут волонтерам подготовить площадку к международному фольклорному празднику
В День России из Орла в село Льгов отправится колонна мотоциклистовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День России, 12 июня, из Орла в село Льгов отправится колонна мотоциклистов. Акция проводится в рамках 20-го Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Мотоциклисты помогут волонтерам подготовить площадки для празднования, которое состоится уже в это воскресенье, 16 июня.
Мотозаезд стартует в 10 утра от гостиницы «Салют». Заезд для водителей двухколесного транспорта - со стороны Главпочтамта.
Принять участие в заезде могут все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU