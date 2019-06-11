СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-11T17:29:40+03:00

В День России из Орла в село Льгов отправится колонна мотоциклистов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В День России, 12 июня, из Орла в село Льгов отправится колонна мотоциклистов. Акция проводится в рамках 20-го Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Мотоциклисты помогут волонтерам подготовить площадки для празднования, которое состоится уже в это воскресенье, 16 июня.

Мотозаезд стартует в 10 утра от гостиницы «Салют». Заезд для водителей двухколесного транспорта - со стороны Главпочтамта.

Принять участие в заезде могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU