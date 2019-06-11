СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-11T16:36:34+03:00

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Кражу в сауне раскрыли в Орле полицейские. Предполагаемого вора удалось установить в ходе оперативных мероприятий.

Оказалось, 23-летний орловец отдыхал в одной компании с супружеской парой. Вместе они распивали алкоголь. Когда те вышли в другую комнату, молодой человек похитил сотовый телефон и 10 тысяч рублей, принадлежащие женщине. Сам он скрылся. Орловчанка обратилась с заявлением в полицию, но кроме имени мужчины, который мог украсть ее имущество, она ничего не знала.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенный телефон у молодого человека полицейские изъяли. Деньги он успел потратить, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU