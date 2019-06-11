Кражу в сауне раскрыли в Орле полицейские
Кражу в сауне раскрыли в Орле полицейские. Предполагаемого вора удалось установить в ходе оперативных мероприятий.
Оказалось, 23-летний орловец отдыхал в одной компании с супружеской парой. Вместе они распивали алкоголь. Когда те вышли в другую комнату, молодой человек похитил сотовый телефон и 10 тысяч рублей, принадлежащие женщине. Сам он скрылся. Орловчанка обратилась с заявлением в полицию, но кроме имени мужчины, который мог украсть ее имущество, она ничего не знала.
- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенный телефон у молодого человека полицейские изъяли. Деньги он успел потратить, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU