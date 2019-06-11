СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-11T16:05:51+03:00

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В Орле откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Галактика» Светланы Мухиной. Официально двери экспозиция распахнет 13 июня в орловском краеведческом музее. Орловцы смогут увидеть более сорока работ в технике лоскутного шитья и вышивки бисером.

Светлана Мухина, выпускница Орловского художественного училища, участвовала в двадцати выставках в Орле, Белгороде, Москве, а также выставлялась персонально в Санкт-Петербурге. В краеведческом музее на это раз художница проведет мастер-класс для юных любителей творчества.

Открытие запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU