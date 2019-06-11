В Орле откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Галактика»
Официально двери экспозиция распахнет 13 июня
В Орле откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Галактика»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Галактика» Светланы Мухиной. Официально двери экспозиция распахнет 13 июня в орловском краеведческом музее. Орловцы смогут увидеть более сорока работ в технике лоскутного шитья и вышивки бисером.
Светлана Мухина, выпускница Орловского художественного училища, участвовала в двадцати выставках в Орле, Белгороде, Москве, а также выставлялась персонально в Санкт-Петербурге. В краеведческом музее на это раз художница проведет мастер-класс для юных любителей творчества.
Открытие запланировано на 15 часов.
Адрес: улица Гостиная, 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU