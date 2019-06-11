СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-11T16:03:28+03:00

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В Орловской области от пожара спасали дом на две квартиры. ЧП произошло в минувший понедельник ночью, 10 июня, в деревне Дементьевка Новодеревеньковского района. Первой на пожар прибыла добровольная команда «Шатилово» и приступила к тушению.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 90 квадратных метров, сгорела кровля. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU