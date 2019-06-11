2019-06-11T15:35:15+03:00
Общество

В Орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» квадрокоптером

Дрон перехватили сотрудники исправительного учреждения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
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В Орловской исправительной колонии сотрудники перехватили квадрокоптер. Беспилотник должен был доставить заключенным запрещенные предметы – комплектующие для мобильников.

Инцидент произошел в ИК №5 поселка Нарышкино.

- В ходе реализации ранее полученной оперативной информации был обнаружен на территории промышленной зоны колонии беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер). В ходе осмотра изъят сверток, обмотанный прозрачным скотчем, в котором находились шесть USB–шнуров, семь гарнитур и пять зарядных устройств, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Установить «поставщика» удалось оперативно, им оказался житель Орловской области. Ему грозит наказание - составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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