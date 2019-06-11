В Орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» квадрокоптером
В Орловской исправительной колонии сотрудники перехватили квадрокоптер. Беспилотник должен был доставить заключенным запрещенные предметы – комплектующие для мобильников.
Инцидент произошел в ИК №5 поселка Нарышкино.
- В ходе реализации ранее полученной оперативной информации был обнаружен на территории промышленной зоны колонии беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер). В ходе осмотра изъят сверток, обмотанный прозрачным скотчем, в котором находились шесть USB–шнуров, семь гарнитур и пять зарядных устройств, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Установить «поставщика» удалось оперативно, им оказался житель Орловской области. Ему грозит наказание - составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU