2019-06-11T15:05:19+03:00
Происшествия

Телефонный мошенник обманул орловчанку на 12 тысяч рублей

Неизвестный представился сотрудником банка и попросил подтвердить денежную операцию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Телефонный мошенник обманул орловчанку на 12 тысяч рублейТелефонный мошенник обманул орловчанку на 12 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Телефонный мошенник обманул орловчанку на 12 тысяч рублей

Неизвестный представился сотрудником банка и попросил 64-летнюю женщину подтвердить денежную операцию платежом с банковской карты. Однако та никаких переводов не совершала.

Мошенник заверил пенсионерку, что карта будет заблокирована для предупреждения мошеннических действий. Выход, как рассказал ложный банкир, один - остановить блокировку. Для этого он запросил у женщины номер карты, трехзначный код на обороте и СМС-код, который поступит на мобильный телефон. Орловчанка все указания незнакомца выполнила все. После этого с ее счета исчезли 12 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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