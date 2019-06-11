2019-06-11T15:03:35+03:00
Происшествия

Из-за грозы под Орлом полыхала хозпостройка

Строение выгорело на площади 30 квадратных метров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Ольга СупоневаФото: Ольга Супонева
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Из-за попадания грозового разряда под Орлом полыхала хозпостройка. ЧП случилось днем в понедельник, 10 июня, в деревне Саморядова Знаменского района.

- В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 30 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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