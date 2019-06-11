Спецкран на мосту Дружба в Орле наконец смонтирован

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-11T14:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле завершился монтаж консольно-шлюзового крана на мосту Дружбы. Спецтехника ждет разрешения, чтобы приступить к работе: по планам, выдать его Ростехнадзор должен в течение двух дней.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 11 июня, рабочем совещании в городской администрации. Как сообщили и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством Дмитрий Фролов, после того, как будет получено разрешение, начнется демонтаж старых и монтаж новых балок пролетного строения.

- Что касается восстановления дорожного полотна на полосе моста, которая открыта для движения транспорта, то до конца текущей недели «Дорожная служба» планирует произвести ремонт, -добавил главный коммунальщик города.

"КП" следит за ходом реконструкции моста Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU