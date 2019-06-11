Под Орлом заблудившихся грибников нашли спасатели
Под Орлом заблудившихся грибников нашли спасатели. Сообщение о том, что в лесу около деревни Воротынцево Хотынецкого района потерялись две женщины, поступило на телефон спасательной службы в понедельник, 10 июня, около 6-ти часов вечера.
- На их поиски вместе с полицией отправились сотрудники 35-й пожарно-спасательной части Хотынецкого района. С потерявшимися поддерживалась связь по телефону, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Отыскать женщин удалось спустя более трех часов, около 21:20 вечера. Они были найдены в районе 51-го километра железной дороги «Орел-Брянск».
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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