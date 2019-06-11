СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-11T14:21:57+03:00

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Под Орлом заблудившихся грибников нашли спасатели. Сообщение о том, что в лесу около деревни Воротынцево Хотынецкого района потерялись две женщины, поступило на телефон спасательной службы в понедельник, 10 июня, около 6-ти часов вечера.

- На их поиски вместе с полицией отправились сотрудники 35-й пожарно-спасательной части Хотынецкого района. С потерявшимися поддерживалась связь по телефону, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отыскать женщин удалось спустя более трех часов, около 21:20 вечера. Они были найдены в районе 51-го километра железной дороги «Орел-Брянск».

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU